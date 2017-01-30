Суд щодо арешту Іштвана Цапа перенесли через неявку прокуратури

Ужгородський міськрайонний суд переніс розгляд клопотання про арешт першого заступника мера Ужгорода Іштвана Цапа, оскільки на судове засіданні не з’явилися представник прокуратури та слідчий.

Як повідомляє кореспондент Радіо Свобода, сьогодні суд мав розглянути два клопотання обласної прокуратури: про обрання запобіжного засобу у вигляді тримання під вартою, а також про відсторонення від займаної посади терміном на два місяці першого заступника мера Ужгорода Іштвана Цапа, проте сторона обвинувачення на засідання не прийшла.

За словами судді Олега Придатчука, дата судового засідання щодо розгляду клопотання про відсторонення з посади та тримання під вартою Іштвана Цапа узгоджувалася 27 січня з усіма учасниками провадження. Але з прокуратури надійшов лист, що прокурор не може взяти участь через зайнятість в іншому провадженні.

Судове засідання перенесли на 31 січня.

Іштван Цап вважає, що прокуратура не з’явилася на судове засідання, бо «вичікує і щось готує».

«Якщо вони були готові без будь-яких розмов і допитів вручити підозру, а сьогодні не готові підтримати клопотання? Це резонансна справа, яка на контролі у Генпрокуратурі, які можуть бути більш важливі речі у слідчого», – прокоментував Радіо Свобода Іштван Цап. – Вони ще не готові. Бо я гроші не брав, обшуки провели – нічого не знайшли».

Заступник прокурора Закарпатської області Андрій Манькут у коментарі повідомив:їхній представник не зміг взяти участі у засіданні, бо був задіяний в іншому кримінальному провадженні.

За його словами, своїм рішенням перенести розгляд клопотання на 31 січня, суд порушив статтю 186 КПК.

«Суд зобов’язаний протягом 72 годин (3 доби) розглянути клопотання прокуратури щодо обрання запобіжного заходу, – сказав Андрій Манькут. – І прокуратура ще сьогодні звернеться до суду, щоб клопотання розглянули».

Перший заступник мера Іштван Цап також повідомив, що виконує свої обов’язки на посаді, виїжджати з міста чи країни не планує.

26 січня генеральний прокурор Юрій Луценко заявив, що силовики зафіксували на вимаганні хабара першого заступника мера Ужгорода Іштвана Цапа. Він, за словами Луценка, вимагав у підприємця 40 тисяч гривень за дозвіл на приватизацію землі. Крім того, генпрокурор заявив, що під час затримання силовиками посередника 25 січня Цап «перебував у цей час у Києві і, дізнавшись про це, подався на втечу».

25 січня заступник прокурора Закарпатської області Андрій Манькут заявив, що працівники прокуратури спільно зі співробітниками спецпідрозділу «К» обласного управління СБУ викрили корупційну схему одержання неправомірної вигоди посадовцями Ужгородської міськради.

Встановлено, що хабарі посадовці отримували за сприяння у позитивному вирішенні земельних питань, які виносилися на сесії ради. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження щодо «одержання неправомірної вигоди службовою особою», затримали посередника під час одержання частини хабара у сумі 20 тисяч гривень, проводились обшуки у приміщенні Ужгородської міськради.