Прокуратура звернеться до суду, якщо захист Януковича зволікатиме з ознайомленням з матеріалами справи

Прокуратура звернеться до суду у разі зволікання з боку захисту ознайомленням з матеріалами справи щодо колишнього президента України Віктора Януковича. Про це прокурор відділу Головної військової прокуратури Руслан Кравченко.

«У разі встановлення затягування процесу ознайомлення захисниками ми звернемося до Печерського райсуду Києва для встановлення строків для ознайомлення матеріалів досудового розслідування», – сказав він.

Прокурор припустив, що обвинувальний акт щодо Януковича зможуть передати до суду вже в лютому, якщо захист не зволікатиме з ознайомленням.

За словами Кравченка, сьогодні захисники відмовилися від ознайомлення з матеріалами справи. Адвокати Януковича вважають, що слідство не може бути завершеним, оскільки, серед іншого, їхнього підзахисного не допитували у цьому проваджені.

27 січня Генеральна прокуратура повідомила, що генпрокурор Юрій Луценко підписав повідомлення про зміну підозри Януковичу: тепер екс-президента підозрюють у державній зраді, пособництві в умисних діях, вчинених з метою зміни меж території України, а також пособництві у веденні агресивної війни.

20 січня Печерський районний суд Києва надав дозвіл на заочне досудове розслідування щодо Януковича.

Наприкінці листопада 2016 року Янукович як свідок давав свідчення у форматі відео-зв’язку у справі щодо 5 бійців розформованого спецпідрозділу «Беркут». Тоді він повідомив у суді, що перебуває в російському місті Ростов-на-Дону.

Віктор Янукович є фігурантом кількох кримінальних справ в Україні, зокрема, щодо перевищення ним повноважень від листопада 2013-го до лютого 2014 року, щодо масових убивств активістів Майдану, а також за фактом захоплення ним державної влади 2010 року. Жодне з цих проваджень не розглядається у судах по суті.

Янукович утік із України в лютому 2014 року після масових розстрілів учасників протестів на майдані Незалежності в Києві. Відтоді він переховується на території Росії.