Прокуратура: російська сторона відмовилася вручити письмову підозру Януковичу

Військова прокуратура України заявляє, що російська сторона відмовилася вручити письмову підозру колишньому президенту України Віктору Януковичу.

«Відмовили нам у виконанні міжнародного запиту щодо вручення письмової підозри Януковичу. Генпрокуратура Росії надіслала лист, що вона не буде виконувати цей наш запит», – сказав прокурор відділу Головної військової прокуратури Руслан Кравченко.

При цьому він зазначив, що прокуратура виконала всі вимоги законодавства про вручення підозри – направили на всі відомі адреси місця проживання Януковича, письмові повідомлення передані захисникам, а також надіслані повідомлення про підозру на всі адреси адвокатів екс-президента.

Водночас адвокат Януковича Віталій Сердюк з посиланням на російську прокуратуру заявив, що запит щодо вручення підозри Януковичу перебуває на стадії виконання.

Російська сторона наразі не коментувала цих заяв української прокуратури.

27 січня Генеральна прокуратура повідомила, що генпрокурор Юрій Луценко підписав повідомлення про зміну підозри Януковичу: тепер екс-президента підозрюють у державній зраді, пособництві в умисних діях, вчинених з метою зміни меж території України, а також пособництві у веденні агресивної війни.

20 січня Печерський районний суд Києва надав дозвіл на заочне досудове розслідування щодо Януковича.

Наприкінці листопада 2016 року Янукович як свідок давав свідчення у форматі відео-зв’язку у справі щодо 5 бійців розформованого спецпідрозділу «Беркут». Тоді він повідомив у суді, що перебуває в російському місті Ростов-на-Дону.

Віктор Янукович є фігурантом кількох кримінальних справ в Україні, зокрема, щодо перевищення ним повноважень від листопада 2013-го до лютого 2014 року, щодо масових убивств активістів Майдану, а також за фактом захоплення ним державної влади 2010 року. Жодне з цих проваджень не розглядається у судах по суті.

Янукович утік із України в лютому 2014 року після масових розстрілів учасників протестів на майдані Незалежності в Києві. Відтоді він переховується на території Росії.