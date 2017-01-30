У Македонії досі владна партія не сформувала коаліцію й закликала до нових виборів

У Македонії досі владна консервативна партія ВМРО-ДПМНЕ закликала до нових виборів парламенту після того, як вона не змогла створити урядової коаліції до передбаченого конституцією терміну, що сплив опівночі з неділі на понеділок.

Після провалу переговорів Внутрішньої македонської революційної організації – Демократичної партії за македонську національну єдність про створення коаліції з традиційним досі партнером, партією македонських албанців «Демократичний союз за інтеграцію», ВМРО-ДПМНЕ попередила, що не прийме ніякого уряду, в якому вона не братиме участі. За словами партії, це приведе «тільки до нових конфліктів у вже й так поділеному суспільстві».

«Демократичний союз за інтеграцію», зі свого боку, заявив, що не зміг дійти до «чіткого рішення» про коаліцію з консерваторами.

За Конституцією Македонії, якщо партія, що здобула на виборах найбільше голосів, не змогла сформувати уряд, президент країни передає це право другій найбільшій партії в парламенті.

За результатами позачергових виборів парламенту 11 грудня, ВМРО-ДПМНЕ здобула 51 місце з загалом 120 і сподівалася на ще 10 місць партії албанців, щоб створити уряд із мінімально можливою підтримкою в 61 голос. Другими за числом місць стали головні суперники консерваторів, Соціал-демократична партія Македонії з 49 місцями.

Позачергові вибори відбулися в Македонії за політичною угодою, укладеною між різними силами в цій країні за посередництва Європейського союзу після тривалої політичної кризи.