Штаб: сьогодні на Донбасі 3 військових загинули, 20 поранені

У штабі АТО повідомляють, що сьогодні внаслідок обстрілів у зоні бойових дій на Донбасі троє українських військових загинули, сімнадцять поранені і троє травмовані.

Як повідомляє прес-центр штабу, на донецькому напрямку підтримувані Росією бойовики зі 152- та 122-міліметрової артилерії, 120- та 82-міліметрових мінометів, гранатометів і стрілецької зброї багаторазово обстрілювали Авдіївку, Новотроїцьке, Луганське, Невельське та Опитне, а Піски й Авдіївку протягом дня обстрілювали з танків.

Також, за даними штабу, на маріупольському напрямку зі 152-міліметрової артилерії сепаратисти вели вогонь по Водяному, а з мінометів обстрілювали Красногорівку й Лебединське.

В угрупованні «ДНР» натомість звинувачують українських військових в обстрілах Донецької фільтрувальної станції, яка розташована між Авдіївкою та Ясинуватою, в спробі атакувати позиції бойовиків у районі Авдіївки. Угруповання «ЛНР» звинувачує українських військових в обстрілах з артилерії заводу феросплавів у Кадіївці (колишньому Стаханові).

Обстріли Авдіївки розпочалися близько 5 ранку 29 січня. Минулої доби, за даними штабу, загинули 5 військових, 9 були поранені і четверо травмовані. Прокуратура Донецької області кваліфікувала як теракт обстріл Авдіївки, під час якого 29 січня були поранені троє місцевих жителів.

Учасники Тристоронньої контактної групи неодноразово оголошували режим припинення вогню на Донбасі, але щоразу обстріли так і не припинялися повністю і згодом поновлювалися. Сторони звинувачують у цих порушеннях і провокаціях одна одну і заперечують свою вину.