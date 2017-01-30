Парламент Іраку закликав уряд дати відповідь на заборону іракцям в’їжджати до США

Парламент Іраку проголосував за запровадження аналогічних заходів у відповідь на указ президента США Дональда Трампа, що тимчасово заборонив громадянам Іраку і ще шести переважно мусульманських країн в’їзд до США.

Подробиць цієї постанови парламенту Іраку ще не оголошували. Заступник спікера парламенту наголосив, що це рішення є для уряду лише «рекомендацією» і не зобов’язує виконувати його.

Агентство «Асошієйтед прес», посилаючись на примірник тексту ухвали, пише, що в ній бракує конкретики – там не вказано ні того, коли, на думку законодавців, така заборона американцям на в’їзд до Іраку мала б бути запроваджена, ні того, кого саме вона мала б стосуватися – американських військових, гуманітарних працівників, працівників нафтових компаній чи всіх інших американських громадян.

Дональд Трамп, посилаючись на необхідність захищати США від «іноземних терористів», підписав у п’ятницю низку указів про різкі обмеження на імміграцію, прийняття біженців і навіть просто на в’їзд до США мусульман-громадян низки переважно мусульманських країн. Заборона не стосується носіїв інших вір із цих же країн, у першу чергу цей виняток діє щодо сирійських християн.

За повідомленнями офіційного Вашингтона, зокрема, за одним із цих указів мусульмани-громадяни Сирії, Ірану, Іраку, Лівії, Сомалі, Судану й Ємену на 90 днів втрачають право в’їзду до США, і навіть ті з них, хто має дозвіл на постійне мешкання у США, неформально відомий як «ґрін-кард», муситимуть пройти ретельну перевірку, перш ніж їм можуть дозволити в’їзд. За ці 90 днів процедура ретельної перевірки має бути запроваджена щодо всіх мусульман із цих країн.

Ці рішення викликали різку критику не тільки правозахисників і громадянських активістів, але й урядів країн-союзниць США в Європі, не кажучи про країни, яких стосуються обмеження.