Ірак закликав США переглянути рішення про заборону іракцям на в’їзд

Ірак закликав Сполучені Штати Америки переглянути рішення про заборону на в’їзд до США іракським громадянам.

«Жоден громадянин Іраку не був причетних до терористичних нападів проти США», – заявив міністр закордонних справ Іраку Ібрагім аль-Джаафарі.

Він викликав до міністерства посла США в Іраці Дуґласа Сіллімана, щоб обговорити цю заборону.

У Міністерстві закордонних справ Іраку також різко розкритикували указ президента США Дональда Трампа тимчасово запровадити таку заборону щодо громадян Іраку як «країни-союзника, пов’язаної зі США стратегічним партнерством». При цьому в МЗС підтвердили прагнення Іраку «зміцнювати стратегічне партнерство між двома країнами».

Міністерство також висловило жаль, що таке рішення було ухвалене в той час, коли силовики Іраку за підтримки міжнародної коаліції під проводом США ведуть наступ на бойовиків екстремістського угруповання «Ісламська держава» в місті Мосулі.

Водночас в МЗС висловили здивування, що під дію указу потрапив Ірак, але не «країни, що давно експортують терористів і екстремістську ідеологію по всьому світу» – це вважають за натяк на сунітські монархії Перської затоки, що, на думку переважно шиїтської влади Іраку, толерантно ставляться до екстремістських і джигадистських інтерпретацій сунітського ісламу.

Також у понеділок парламент Іраку закликав уряд країни запровадити аналогічні заходи у відповідь на указ Дональда Трампа, що тимчасово заборонив громадянам Іраку і ще шести переважно мусульманських країн в’їзд до США, в разі, якщо Вашингтон не скасує свого рішення.

Крім того, депутати закликали Конгрес США змусити адміністрацію Трампа змінити своє рішення, а ООН, Лігу арабських держав і Організацію ісламської співпраці вони закликали виступити проти цього заходу США.

Ця ухвала іракського парламенту має лише рекомендаційний характер.

Дональд Трамп, посилаючись на необхідність захищати США від «іноземних терористів», підписав у п’ятницю низку указів про різкі обмеження на імміграцію, прийняття біженців і навіть просто на в’їзд до США мусульман-громадян низки переважно мусульманських країн. Заборона не стосується носіїв інших вір із цих же країн, у першу чергу цей виняток діє щодо сирійських християн.

За повідомленнями офіційного Вашингтона, зокрема, за одним із цих указів мусульмани-громадяни Сирії, Ірану, Іраку, Лівії, Сомалі, Судану й Ємену на 90 днів втрачають право в’їзду до США, і навіть ті з них, хто має дозвіл на постійне мешкання у США, неформально відомий як «ґрін-кард», муситимуть пройти ретельну перевірку, перш ніж їм можуть дозволити в’їзд. За ці 90 днів процедура ретельної перевірки має бути запроваджена щодо всіх мусульман із цих країн.

Ці рішення викликали різку критику не тільки правозахисників і громадянських активістів, але й урядів країн-союзниць США в Європі, не кажучи про країни, яких стосуються обмеження.