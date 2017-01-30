ГПУ: екстрадиційний запит про видачу Церцвадзе від Росії не отримували

У Генеральній прокуратурі заявляють, що не отримували від Росії екстрадиційний запит про видачу громадянина Грузії Гії Церцвадзе, який воював на Донбасі.

«До цього моменту нами не отриманий запит з Росії про видачу цього громадянина Грузії», – сказав заступник генерального прокурора Євген Єнін.

За його словами, коли цей запит буде отриманий, почнеться екстрадиційна перевірка, після перевірки, у разі наявності факторів, що перешкоджають видачі Церцвадзе Росії, буде ухвалене відповідне рішення.

У разі, якщо запит від Росії не надійдепротягом 40 днів з моменту його затримання, то Церцвадзе буде звільнений від будь-яких запобіжних заходів.

15 січня Церцвадзе затримали в київському аеропорту «Жуляни», коли той повертався з Грузії до України. Добровольцю загрожує екстрадиція до Росії – слідчий комітет цієї країни підозрює його у скоєнні навмисного вбивства і замаху на вбивство ще в 2003 році в Сочі.

26 січня Гія Церцвадзе вийшов на волю з Лук’янівського СІЗО, де, за рішенням Солом'янського районного суду Києва, перебував під тимчасовим арештом. Постанову про звільнення Гії Церцвадзе з-під варти підписав прокурор.

Сьогодні адвокат Церцвадзе Ксенія Проконова заявила, що її підзахисний може отримати статус біженця в Україні. За її словами, Церцвадзе вже отримав довідку особи, яка звернулася до України за захистом.