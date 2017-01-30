Прокуратура Криму розпочала розслідування через затримання Курбедінова

Прокуратура Автономної Республіки Крим почала досудове розслідування за фактом затримання адвоката Еміля Курбедінова в Криму. Про це повідомляє прес-служба прокуратури АРК, яка працює при Генпрокуратурі України.

За повідомленням, досудове розслідування розпочали за статтею 146 (незаконне позбавлення волі), статтею 162 (порушення недоторканності житла), статтею 397 (втручання в діяльність захисника чи представника особи) Кримінального кодексу України.

За даними прокуратури, підставами для внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань України стали численні публікації, оприлюднені в мережі інтернету, про затримання та проведення обшуків житла Курбедінова.

Еміля Курбедінова затримали 26 січня, коли він їхав на обшук до активіста Сейрана Салієва для надання юридичної допомоги. Того ж дня Залізничний районний суд Сімферополя, підконтрольний Росії, визнав Курбедінова винним у поширенні екстремістських матеріалів і постановив взяти його під варту на 10 діб. Приводом для цього стало те, що в 2013 році Курбедінов розмістив у соцмережі «ВКонтакте» перепост про мітинг організації «Хізб ут-Тахрір» в Сімферополі.

Курбедінов є одним з провідних кримських адвокатів, що спеціалізуються на політичних справах. Він сам і його колеги розцінюють арешт як грубе перешкоджання його адвокатській діяльності.