Засудженого в Росії українця Литвинова етапували на Північ – активіст

Активістка Яна Гончарова, що стежить за долею українських політв’язнів у Росії, повідомила у фейсбуці, що одного з них, Сергія Литвинова, етапували з колонії в Ростовській області Росії, де він відбував покарання.

За «останньою інформацією», на яку без уточнень посилається Гончарова, йдеться про етапування Литвинова до Магадана на півночі Росії.

«У колонії підтвердили, сказавши, що його вивезли «кудись на північ», – додала активістка.

Її інформацію передрукувало російське інтернет-видання «ОВД-інфо», що стежить за політичними переслідуваннями в Росії.

Даних щодо цього з інших джерел наразі немає.

Сергія Литвинова, селянина з Луганщини, затримали влітку 2014 року в Росії, куди він приїхав підлікуватися в лікарні. Його звинуватили у причетності до масових убивств мирних жителів і зґвалтувань, які він нібито вчинив, перебуваючи у складі добровольчого батальйону «Дніпро-1». Згодом, коли адвокати і консульська служба України зуміли довести, що «загиблих» мирних громадян ніколи не існувало, Слідчий комітет Росії був змушений зняти з Литвинова звинувачення у воєнних злочинах.

Литвинов вимагав від російської держави офіційних вибачень за заподіяну йому шкоду: експертиза підтвердила, що він зазнавав катувань, а слідство фальсифікувало матеріали справи про нібито воєнні злочини. Генеральна прокуратура Росії письмово вибачилася перед Литвиновим у зв’язку зі справами, що були раніше порушені проти нього за статтями про вбивство і застосування заборонених засобів і методів ведення війни. Йому постановили виплатити у зв’язку з цим відшкодування в сумі 1 тисячі рублів (трохи більше ніж 450 гривень).

Але українця також звинуватили в розбої. Слідство заявляло, що він разом із двома невідомими українськими військовослужбовцями здійснив розбійний напад і викрав два автомобілі у громадянина Росії, який живе в Луганській області України. Литвинов усі звинувачення заперечував і наполягав на тому, що потерпілого ніколи не бачив, участі у грабежі не брав. Адвокати подали документи, за якими одне з цих авто уже давно не належить росіянинові, а друге належить людині з таким самим іменем, але громадянинові України. Також у судовій справі не був підтверджений навіть сам факт перебування нібито потерпілого росіянина в Луганській області в час, коли нібито стався напад.

Та все-таки суд у Росії засудив Сергія Литвинова до 8,5 років позбавлення волі. Міністерство закордонних справ України назвало вирок українцеві виключно політично мотивованим.