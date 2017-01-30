В Авдіївці повідомили про знеструмлення коксохімічного заводу: тепер місто без електрики, тепла й води

В Авдіївці Донецької області, що останніми днями перебуває під сильними обстрілами спільних російсько-сепаратистських сил, повідомили про знеструмлення Авдіївського коксохімічного заводу – головного підприємства міста.

Як написав у фейсбуці генеральний директор заводу Муса Магомедов, була перебита остання лінія енергопостачання заводу, і тепер починають його консервацію.

Про це повідомив у фейсбуці і голова Донецької військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський. Він додав, що «коксохім» забезпечував Авдіївку теплом. Крім того, повідомив Жебрівський, знеструмлена й фільтрувальна станція. Таким чином, місто, що було знеструмлене ще в неділю, тепер залишилося і без теплопостачання й води.

Як повідомляли раніше в понеділок і Жебрівський, і Магомедов, відновити енергопостачання Авдіївки наразі неможливо через інтенсивні обстріли.

Бої неподалік Авдіївки, що лежить біля лінії контакту, спалахнули рано-вранці в неділю. Наступними годинами угруповання «ДНР», визнане в Україні терористичним, почало обстрілювати й саме місто. Відтоді обстріли міста практично не припиняються вже другий день.