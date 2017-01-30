Уряд Угорщини вирішив заохочувати приїзд працівників із України через українські ЗМІ

Національний фонд зайнятості населення Угорщини виділив для проведення рекламної кампанії в українських ЗМІ з метою зацікавити громадян сусідньої держави трудовлаштовуватися в Угорщині 82 мільйони форинтів (майже 300 тисяч доларів США), передає кореспондент Радіо Свобода.

Міністр економіки Угорщини Мігай Варґа обґрунтував цей крок уряду тим, що в різних галузях промисловості й сільського господарства налічують щонайменше 80 тисяч вакансій, які не можуть заповнити угорські роботодавці.

«Нам потрібно підтримувати вітчизняних роботодавців у пошуках трудових кадрів, адже якщо цього не станеться, то конкретне виробництво чи завод переміститься за кордон. Нам не можна втрачати робочі місця через брак працівників», – наголосив Мігай Варґа.

За статистикою, в Угорщині з демографічних причин ринок робочої сили щорічно скорочується на 40–50 тисяч осіб, і ще приблизно така ж кількість працівників виїжджає на заробітки до Західної Європи.

Згідно з даними Національного фонду зайнятості, критичного рівня ця тенденція сягнула в сільському господарстві, на будівництві, у машинобудуванні, на виробництві точної механіки тощо.

У Спілці роботодавців і промисловців Угорщини стверджують, що дані уряду щодо вакансій явно занижені, адже, за словами заступника голови цієї організації Ференца Ролека, йдеться про дефіцит як мінімум 200 тисяч працівників по країні.

В Угорщині вже не вперше говорять про необхідність залучати робочу силу з таких країн, як Україна. Мігай Варґа вже заявляв, що уряд має спростити процедуру видачі дозволів на працевлаштування громадянам сусідніх держав, які не є членами ЄС, як-от України.