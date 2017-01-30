Міжнародний паралімпійський комітет не допустив росіян до кваліфікації на ігри 2018 року

Міжнародний паралімпійський комітет повідомив, що відхилив запит Паралімпійського комітету Росії на участь його спортсменів у майбутніх кваліфікаціях до зимових Паралімпійських ігор 2018 року, доки членство ПКР в МПК залишається припиненим.

Як мовиться в повідомленні, таке рішення Керівна рада МПК ухвалила в неділю одноголосно.

Припинення членства ПКР в МПК діє з 7 серпня 2016 року й далі через те, що Паралімпійський комітет Росії ще не виконав критеріїв поновлення членства, що були оприлюднені в листопаді 2016 року, мовиться в повідомленні.

При цьому Міжнародний паралімпійський комітет наголосив, що це рішення ще не виключає участі російських паралімпійців у зимових Паралімпійських іграх 2018 року, що відбудуться в південнокорейському Пхйончхані. Якщо ПКР виконає критерії поновлення членства, Керівна рада МПК зніме з нього свою заборону.

Такі результати викритої в російському спорті державної програми застосування допінгу. Як з’ясувало міжнародне розслідування, в Росії протягом кількох років широко застосовувалася підтримувана російською державою програма вживання допінгу російськими спортсменами і приховування цього чи й підміни проб завдяки співпраці російських спецслужб і лабораторій. Через це низка міжнародних спортивних асоціацій, Міжнародний олімпійський комітет і Міжнародний паралімпійський комітет вдалися до широких санкцій щодо російського спорту. Зокрема, до літніх Олімпійських ігор 2016 року не були допущені російські легкоатлети і багато інших спортсменів, а до літніх Паралімпійських ігор 2016 року не допустили всіх російських паралімпійців.