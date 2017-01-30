У Британії підтвердили, що державний візит Трампа відбудеться

У Великій Британії підтвердили, що запрошення президентові США Дональдові Трампу прибути з державним візитом далі чинне, незважаючи на понад півтора мільйона підписів проти такого візиту, зібраних в інтернеті.

Прем’єр-міністр Великої Британії Тереза Мей, перебуваючи з візитом в Ірландії, підтвердила, що запрошення залишається чинним. За її словами, США залишаються близьким союзником Британії, дві країни співпрацюють у багатьох питаннях і мають особливі відносини.

Міністр закордонних справ Великої Британії Боріс Джонсон теж схожими словами заявив про необхідність візиту. «Він обраний голова держави, нашого найближчого і найважливішого союзника, і немає абсолютно ніяких причин, чому його не мали б прийняти з державним візитом, і є всі причини, щоб його прийняли», – сказав про Трампа Джонсон.

Інтернет-петиція до влади країни з закликом не запрошувати президента США Дональда Трампа з офіційним державним візитом на сайті парламенту, започаткована в неділю, за лічені години набрала необхідні 100 тисяч підписів для того, щоб бути розглянута як предмет обговорення в парламенті. Нині підписів під нею вже понад півтора мільйона, і це число далі продовжує швидко зростати.

На думку автора петиції, офіційний державний візит Трампа спричинив би неприємності для королеви. «Добре задокументоване женоненависництво Трампа і його вульгарність роблять його непридатним для того, щоб його приймала її величність королева… Тому протягом терміну президентства Дональд Трамп не має бути запрошений до Об’єднаного Королівства з офіційним державним візитом», – мовиться в петиції.

Проти запрошення Трампа відвідати країну виступили також усі три провідні опозиційні партії Британії.

Тереза Мей тим часом іще минулого тижня в перебігу свого візиту до Вашингтона заявила, що Дональд Трамп прийняв запрошення королеви Єлизавети Другої відвідати країну пізніше цього року з державним візитом.