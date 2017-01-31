Прокуратура Києва отримала дозвіл на затримання екс-голови банку «Михайлівський»

Прокуратура міста Києва повідомила, що за її клопотанням суд надав дозвіл на затримання колишнього голови банку «Михайлівський» Ігоря Дорошенка. Мета затримання – примусовий привід для подальшого вирішення питання щодо зміни запобіжного заходу з домашнього арешту на тримання під вартою, мовиться в повідомленні у фейсбуці.

У п'ятницю, 27 січня, Дорошенко не з’явився до слідчого прокуратури для оголошення нової підозри – окрім розкрадання майна, йому додатково інкримінується доведення банку до банкрутства, повідомили у прокуратурі Києва.

Перевіркою інформації про хворобу Дорошенка, що була надана його адвокатом, отримані документальні підтвердження про відсутність підстав для його госпіталізації, заявила прес-служба прокуратури. На даний час органи прокуратури та СБУ вживають заходів, щоб встановити місце перебування підозрюваного та виконати рішення суду про його затримання, мовиться в повідомленні.

5 грудня 2016 року прокуратура Києва подала апеляційну скаргу на рішення суду, яким колишнього голову правління банку «Михайлівський» Ігоря Дорошенка звільнили під домашній арешт.

Шевченківський районний суд Києва 3 грудня змінив запобіжний захід Дорошенкові з тримання під вартою на домашній арешт.

12 серпня силовики затримали голову правління банку «Михайлівський». Його підозрюють у розкраданні 870 мільйонів гривень банківських коштів та доведення банку до неплатоспроможності. 13 серпня Шевченківський райсуд Києва арештував екс-голову правління банку «Михайлівський» на два місяці з можливістю внесення застави у розмірі 137,8 мільйона гривень.

23 травня Національний банк України своєю постановою визнав банк «Михайлівський» неплатоспроможним і запровадив у ньому тимчасову адміністрацію. Однак із того часу, за словами вкладників банку, вони ані не можуть отримати своїх депозитів чи коштів на карткових рахунках, ані навіть використовувати їх у безготівкових розрахунках.