Угорська опозиція продовжила готувати протести через візит Путіна попри владні перешкоди

В Угорщині керівництво опозиційної парламентської партії «Разом» заявило, що кроки виконавчої влади з метою перешкодити проведенню демонстрації, де маніфестанти збираються освистати прем’єра Угорщини Віктора Орбана і президента Росії Володимира Путіна, якого чекають із візитом у четвер, є неконституційними, повідомляє кореспондент Радіо Свобода.

Заступник голови цієї лівоцентристської політичної сили Пейтер Югас заявив: «Подання заявки на демонстрацію обов’язкове, що ми і зробили в поліції 9 січня. З цього моменту вони мають повідомити нас протягом 72 годин, які в них є застороги щодо цього. Ми зрозуміли, що нема. Відтак заявлена нами демонстрація на майдані Лайоша Кошута 2 лютого о шостій годині вечора отримала законний дозвіл, що б не стверджував ЦЗТ (Центр запобігання тероризму)».

Про свій намір протестувати проти будівництва АЕС «Пакш-2» на російські кредити заявила угорська партія «зелених». Член проводу цієї партії (самоназва «Можлива інша політика») Іштван Ференцеші повідомив, що його фракція також вийде на вулицю, щоб на весь голос заявити, що не вважає правильним, як чинний угорський уряд «путінізує» процес діалогу з неурядовими організаціями Угорщини.

Зі свого боку, командування сил спецпризначення наполягає на неможливості проведення будь-яких масових зібрань у цьому місці, оскільки територія оголошена місцем проведення спеціальної операції ЦЗТ.

На четвер, 2 лютого, через очікуване перебування Путіна в Будапешті поліція також заборонила проїзд і паркування автомобільного транспорту в кількох кварталах, які прилягають до будівлі парламенту в середмісті угорської столиці.