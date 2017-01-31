На Донбасі за добу загинули троє українських військових – штаб

Троє українських військових загинули в зоні бойових дій 30 січня, ще 20 бійців були поранені, четверо травмовані, повідомляє штаб української воєнної операції на Донбасі. Підтримувані Росією бойовики за добу здійснили 71 обстріл позицій Збройних сил України, додають у штабі АТО.

За цим повідомленням, найнапруженішою залишається ситуація на Донецькому напрямку в районі Авдіївки, тут сепаратисти застосовували 152- та 122-міліметрову артилерію, 120- та 82-міліметрові міномети, інші види озброєння, включно із танками.

На Маріупольському напрямку зі 152- та 122-міліметрової артилерії бойовики вели вогонь по Водяному та Красногорівці, інформують у штабі.

Обстріли зафіксовані і в інших місцевостях на всіх трьох оперативних напрямках, включно із Луганським, додають українські військові.

В угрупованні «ДНР» заявляють, що внаслідок обстрілів з боку Збройних сил України порушене електропостачання Донецької фільтрувальної станції, яка здійснює водопостачання Донецька та навколишніх селищ. Живлення переведене на резервні джерела, додають в угрупованні «ДНР».

В угрупованні «ЛНР» ще не повідомляли про бойові дії 29 січня.

Учасники Тристоронньої контактної групи неодноразово оголошували режим припинення вогню на Донбасі, але щоразу обстріли так і не припинялися повністю і згодом поновлювалися. Сторони звинувачують у цих порушеннях і провокаціях одна одну і заперечують свою вину.