Відновлення електропостачання Авдіївки залежить від російської сторони СЦКК – Вілінський

Система теплопостачання Авдіївки вночі 31 січня функціонувала за рахунок збільшення газопостачання. Про це повідомив у Facebook перший заступник голови Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Євген Вілінський.

«Циркуляція теплоносія у системі забезпечується. Постачальники газу мають можливість забезпечити постачання природного газу на час, достатній для проведення ремонтних робіт», – повідомив Вілінський.

«Якщо коротко резюмувати, всі служби знаходяться на низькому старті в очікуванні дозволу СЦКК (Спільного центру контролю та координації дотримання режиму припинення вогню – ред.). Потрібен потужний тиск на його російську частину», – додав також перший заступник голови Донецької обласної військово-цивільної адміністрації.

Раніше в понеділок в Авдіївці, що останніми днями перебуває під сильними обстрілами спільних російсько-сепаратистських сил, повідомили про знеструмлення Авдіївського коксохімічного заводу – головного підприємства міста, – внаслідок чого тепер місто опинилося без електрики, тепла й води.

Через надзвичайну ситуацію в Авдіївці, що межує з гуманітарною катастрофою, президент України Петро Порошенко перервав візит до Німеччини.

Складна гуманітарна ситуація і в окупованій Ясинуватій, що навпроти Авдіївки по той бік лінії фронту. Через бойові дії на окупованих територіях теж гинуть чи зазнають поранень мирні мешканці.

Запеклі бої неподалік Авдіївки, що лежить біля лінії контакту, спалахнули рано-вранці в неділю. Сторони звинуватили одна одну у спричиненні цих боїв. Наступними годинами угруповання «ДНР», визнане в Україні терористичним, почало обстрілювати й саме місто. Відтоді обстріли міста практично не припиняються вже другий день.