Обстріл промзони Авдіївки тривав усю ніч – Жебрівський

Обстріл промислової зони Авдіївки тривав усю ніч, повідомив зранку 31 січня голова Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський.

«За оперативною інформацією, снаряд влучив у п’ятиповерховий житловий будинок. На місце ви’їхали підрозділи рятувальників та усі необхідні служби», – поінформував Жебрівський у Facebook.

«О 5:00 в результаті обстрілу житлового будинку по вулиці Колосова поранений молодий чоловік, 1975 року народження. Доставлений до лікарні», – доповнив це повідомлення начальник поліції Донеччини В’ячеслав Аброськін.

Голова Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський також повідомив про ситуацію з теплопостачанням міста.

«У тепломережі підтримується температура теплоносія на рівні 35 градусів на вході, 29 – на виході», – наголосив голова Донецької обласної військово-цивільної адміністрації

«О 6:00 до Авдіївки прибули додаткові підрозділи ДСНС із необхідним обладнанням та матеріальним забезпеченням. Прибули також додаткові підрозділи національної поліції та нацгвардії. Також прибули ремонтні служби обленерго та облгазу. Станом на 7:00 в Авдіївці розгорнуто 7 пунктів обігріву населення. З 7-ї ранку розпочалася видача гарячого сніданку. Запасом питної води місто забезпечене», – вказав Жебрівський.

Раніше в понеділок в Авдіївці, що останніми днями перебуває під сильними обстрілами спільних російсько-сепаратистських сил, повідомили про знеструмлення Авдіївського коксохімічного заводу – головного підприємства міста, – внаслідок чого тепер місто опинилося без електрики, тепла й води.

Через надзвичайну ситуацію в Авдіївці, що межує з гуманітарною катастрофою, президент України Петро Порошенко перервав візит до Німеччини.

Складна гуманітарна ситуація і в окупованій Ясинуватій, що навпроти Авдіївки по той бік лінії фронту. Через бойові дії на окупованих територіях теж гинуть чи зазнають поранень мирні мешканці.

Запеклі бої неподалік Авдіївки, що лежить біля лінії контакту, спалахнули рано-вранці в неділю. Сторони звинуватили одна одну у спричиненні цих боїв. Наступними годинами угруповання «ДНР», визнане в Україні терористичним, почало обстрілювати й саме місто. Відтоді обстріли міста практично не припиняються вже другий день.