Трамп звільнив виконувачку обов’язків міністра юстиції США

Президент США Дональд Трамп звільнив 30 січня виконувачку обов'язків міністра юстиції США Саллі Єйтс, звинувативши її у «зраді» та «слабкості в питанні нелегальної імміграції». Трамп призначив на цю посаду Дану Бенте, прокурора США в східному округу штату Вірджинія.

Перед цим рішенням президента США виконувач обов’язків міністра юстиції Саллі Єйтс наказала працівникам міністерства не захищати указ президента Дональда Трампа проти імміграції в судах, де проти них уже подані чи готуються позови.

Як заявила Саллі Єйтс у меморандумі до працівників, вона не впевнана, що указ про тимчасову заборону в’їзду для мусульман-громадян семи переважно мусульманських країн законний.

«Доки я виконую обов’язки міністра юстиції, Міністерство юстиції не буде виступати з аргументами на захист указу, якщо тільки я не переконаюся, що це доцільно», – мовиться в меморандумі Єйтс, що за адміністрації Барака Обами була заступницею міністра і на прохання Дональда Трампа лишилася тимчасово очолювати міністерство, доки на посаді міністра юстиції не буде затверджений його висуванець. На це чекають найближчими днями, так що рішення Єйтс стало переважно символічним.

У США Міністерство юстиції виконує також деякі функції, звичні в інших державах для генеральної прокуратури, зокрема, захищає позиції держави в судах. ЗМІ США зазначають, що наразі не ясно, хто тепер буде захищати позиції Трампа в низці очікуваних судових процесів проти згаданого указу протягом найближчих днів.