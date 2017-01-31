Російська сторона СЦКК надала гарантії припинення обстрілів Авдіївки – Жебрівський

Донецька обласна військово-цивільна адміністрації отримала через Спільний центр контролю та координації режиму припинення вогню на Донбасі (СЦКК) гарантії припинення обстрілів Авдіївки вдень 31 січня. Про це повідомив голова Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський.

«Надійшла письмова гарантія з російського боку про припинення обстрілів від 10:00 до 17:00. Ремонтні бригади приступають до роботи. Очікуємо на прибуття до Авдіївки представників місії ОБСЄ для роботи в дзеркальному режимі», – повідомив Жебрівський.

Раніше 31 січня цей же чиновник вказав, що «у тепломережі підтримується температура теплоносія на рівні 35 градусів на вході, 29 – на виході», а заступник Жебрівського Євген Вілінський наголосив, що «постачальники газу мають можливість забезпечити постачання природного газу на час, достатній для проведення ремонтних робіт».

У понеділок, 30 січня, в Авдіївці, що останніми днями перебуває під сильними обстрілами спільних російсько-сепаратистських сил, повідомили про знеструмлення Авдіївського коксохімічного заводу, внаслідок чого місто опинилося без електрики, має ускладнення з тепло- та водопостачанням.

Через надзвичайну ситуацію в Авдіївці, що межує з гуманітарною катастрофою, президент України Петро Порошенко перервав візит до Німеччини.

Складна гуманітарна ситуація і в окупованій Ясинуватій, що навпроти Авдіївки по той бік лінії фронту. Через бойові дії на окупованих територіях теж гинуть чи зазнають поранень мирні мешканці.

Запеклі бої неподалік Авдіївки, що лежить біля лінії контакту, спалахнули рано-вранці в неділю. Сторони звинуватили одна одну у спричиненні цих боїв. Наступними годинами угруповання «ДНР», визнане в Україні терористичним, почало обстрілювати й саме місто. Відтоді обстріли міста практично не припиняються вже другий день.