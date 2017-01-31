Рада безпеки ООН обговорить запуск Іраном балістичної ракети

Рада безпеки ООН на прохання США скликала 31 січня термінове засідання через випробування Іраном 29 січня балістичної ракети середньої дальності.

Це був перший із боку Сполучених Штатів запит на скликання екстреної наради після того, як новий посол США в ООН Ніккі Гейлі вступила на посаду. Американські дипломати вважають, що такими пусками Тегеран порушує резолюцію ООН, яка забороняє йому створення ракет, «призначених для переміщення ядерних боєголовок».

Голова комітету у закордонних справах Сенату США Боб Коркер приєднався до засудження останнього випробування ракет в Ірані.

Ізраїль також закликав Раду безпки покарати Іран за проведення випробувань. Дотепер ООН через пуски ракет не запроваджувала додаткових санкцій проти Ірану, оскільки Росія та Китай незмінно блокують будь-які санкції у зв’язку з такими пусками.