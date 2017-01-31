Штаб АТО і бойовики «ДНР» подають різні дані про бойові дії поблизу Донецька вночі 31 січня

Штаб української воєнної операції на Донбасі і підтримувані Росією бойовики зранку 31 січня оприлюднили нові дані про бойові дії, які тривали вночі на північ від Донецька.

За даними штабу АТО, сепаратисти вночі 31 січня «обстріляли околиці населеного пункту Авдіївка із реактивних систем залпового вогню БМ-21 «Град», внаслідок чого є поранені серед цивільних». Українські військові вказують, що, крім «Градів», бойовики застосували великокаліберну артилерію й міномети, танки та стрілецьку зброю.

«Крім того, вночі окупанти здійснили чергову спробу штурму наших позицій, яку було відбито», – ідеться в повідомленні штабу АТО.

В угрупованні «ДНР» натомість твердять, що це українські військові намагалися «захопити позиції «ДНР» і взяти під контроль трасу між Донецьком та Горлівкою», і таких спроб із боку Збройних сил України було дві – увечері 30 січня і близько 4:00 31 січня.

Речник бойовиків Едуард Басурін також твердить, що внаслідок обстрілу з боку ЗСУ і влучання в житлові квартали Донецька та Макіївки поранені двоє цивільних.

Раніше начальник міліції Донеччини В’ячеслав Аброськін повідомив, що внаслідок нічного обстрілу Авдіївки з боку бойовиків і влучання в житловий будинок був поранений цивільний, чоловік 1975 року народження.

У понеділок, 30 січня, в Авдіївці, що останніми днями перебуває під сильними обстрілами спільних російсько-сепаратистських сил, повідомили про знеструмлення Авдіївського коксохімічного заводу, внаслідок чого місто опинилося без електрики, має ускладнення з тепло- та водопостачанням.

Через надзвичайну ситуацію в Авдіївці, що межує з гуманітарною катастрофою, президент України Петро Порошенко перервав візит до Німеччини.

Складна гуманітарна ситуація і в окупованій Ясинуватій, що навпроти Авдіївки по той бік лінії фронту. Через бойові дії на окупованих територіях теж гинуть чи зазнають поранень мирні мешканці.

Запеклі бої неподалік Авдіївки, що лежить біля лінії контакту, спалахнули рано-вранці в неділю. Сторони звинуватили одна одну у спричиненні цих боїв. Наступними годинами угруповання «ДНР», визнане в Україні терористичним, почало обстрілювати й саме місто. Відтоді обстріли міста практично не припиняються вже другий день.