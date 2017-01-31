Влада Донеччини готує евакуацію жителів Авдіївки

Голова Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський заявляє про можливу евакуацію жителів Авдіївки, яка від неділі, 29 січня, перебуває під постійними обстрілами з артилерії та інших видів зброї.

«Станом на зараз, впродовж дня можемо евакуювати до 8 тисяч осіб. Міста області, станом на зараз, готові прийняти до 9 тис осіб. У дитячих заклади області готові в будь-який момент прийняти понад тисячу дітей», – повідомив Жебрівський зранку 31 січня.

«На під’їзді до міста близько 10 тонн продуктів харчування. Військові надали додаткові польові кухні», – додав керівник області.

До початку бойових дій в Авдіївці жило близько 35 тисяч людей.Нині в Авдіївці залишилося, за даними влади, близько 16 тисяч людей, серед яких дві тисячі – діти.

У понеділок, 30 січня, в Авдіївці, що останніми днями перебуває під сильними обстрілами спільних російсько-сепаратистських сил, повідомили про знеструмлення Авдіївського коксохімічного заводу, внаслідок чого місто опинилося без електрики, має ускладнення з тепло- та водопостачанням.

Через надзвичайну ситуацію в Авдіївці, що межує з гуманітарною катастрофою, президент України Петро Порошенко перервав візит до Німеччини.

Складна гуманітарна ситуація і в окупованій Ясинуватій, що навпроти Авдіївки по той бік лінії фронту. Через бойові дії на окупованих територіях теж гинуть чи зазнають поранень мирні мешканці.

Запеклі бої неподалік Авдіївки, що лежить біля лінії контакту, спалахнули рано-вранці в неділю. Сторони звинуватили одна одну у спричиненні цих боїв. Наступними годинами угруповання «ДНР», визнане в Україні терористичним, почало обстрілювати й саме місто. Відтоді обстріли міста практично не припиняються вже другий день.