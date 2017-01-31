Росія вдаватиме непричетність до ситуації в Авдіївці – Козій

Російська Федерація не братиме участі у міжнародних політичних переговорах щодо активізації бойових дій на Донбасі, зокрема, в Авдіївці, та надалі заперечуватиме свою причетність до цих подій. Про це заявив в ефірі Радіо Свобода експерт Інституту євроатлантичного співробітництва Ігор Козій.

За його словами, такі дії російського керівництва продиктовані важливими майбутніми міжнародними процесами – цьогорічними виборами у Франції та Німеччині.

«Однозначно Путін жодним чином не буде себе пов’язувати з цією активізацією, яка відбувається, і не буде прив’язувати це до певних політичних перемовин. Офіційна Москва робитиме вигляд, як і раніше, що не знає, що відбувається в Авдіївці. Разом з тим, усі розуміють, що російських воєнторг працює, боєприпаси поставляються. І вже зараз використовуються в Авдіївці по мирних цілях: лікарня, будівлях», – зауважив Козій.

Крім того, зазначив Козій, ситуація в Авдіївці нагадує активізацію бойових дій на Світлодарській дузі в грудні минулого року. Як наголосив експерт, тоді ЗСУ змогли не лише відбити атаку бойовиків, але й зайняли вигідніші позиції, не порушуючи при цьому Мінські угоди.

«Скоріш за все, це і стало дратувати Російську Федерацію. Те, що ми почали давати по зубах, і фаза пасивної оборони перейшла у фазу активної оборони», – додав експерт.

У понеділок, 30 січня, в Авдіївці, що останніми днями перебуває під сильними обстрілами спільних російсько-сепаратистських сил, повідомили про знеструмлення Авдіївського коксохімічного заводу, внаслідок чого місто опинилося без електрики, має ускладнення з тепло- та водопостачанням.

Через надзвичайну ситуацію в Авдіївці, що межує з гуманітарною катастрофою, президент України Петро Порошенко перервав візит до Німеччини.

Складна гуманітарна ситуація і в окупованій Ясинуватій, що навпроти Авдіївки по той бік лінії фронту. Через бойові дії на окупованих територіях теж гинуть чи зазнають поранень мирні мешканці.

Запеклі бої неподалік Авдіївки, що лежить біля лінії контакту, спалахнули рано-вранці в неділю. Сторони звинуватили одна одну у спричиненні цих боїв.

Наступними годинами угруповання «ДНР», визнане в Україні терористичним, почало обстрілювати й саме місто. Відтоді обстріли міста практично не припиняються вже третій день.