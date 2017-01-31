Квебек: підозрюваному в нападі на мечеть висунули звинувачення

Прокуратура Канади висунула обвинувачення в шести вбивствах і п’яти замахах на вбивство 27-річному жителю провінції Квебек Александру Біссонету у справі про напад на мечеть 29 січня.

Раніше канадські ЗМІ поширили інформацію про те, що Біссонет був відомий у соцмережах і університеті, де навчався, як прихильник правих поглядів.

Влада Канади кваліфікувала напад на мечеть у місті Квебеку як теракт.

Головний підозрюваний Александр Біссонет був заарештований. Також повідомлялося про затримання вихідця з Марокко Мохамеда Хадира. Пізніше стало відомо, що він проходить у цій справі як свідок.

Прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо, виступаючи напередодні в Палаті громад в Оттаві, висловив підтримку мусульманам, які живуть в країні.