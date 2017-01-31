Київ закликає ОБСЄ скликати Постійну раду через ситуацію в Авдіївці

Постійний представник України при міжнародних організаціях у Відні Ігор Прокопчук у листі до голови Постійної ради ОБСЄ Клеменса Коя висловив занепокоєння через загострення ситуації в Авдіївці на сході України і закликав скликати спеціальну зустріч ради для обговорення цього питання.

«Ми закликаємо держави-учасниці ОБСЄ активізувати свій політичний і дипломатичний тиск на Росію, щоб змусити її зупинити небезпечну ескалацію на території Донбасу і запобігти жахливій гуманітарній катастрофі в регіоні», – йдеться в листі, розміщеному на сайті постійного представництва України при ОБСЄ.

Прокопчук заявив, що протягом останніх днів російські сили намагаються захопити позиції Збройних сил України в Авдіївці, обстріли тривають і житлові райони Авдіївки також під атакою.

«Від раннього ранку 29 січня, коли незаконні збройні формування здійснили першу серію нападів, вісім українських військових загинули, 26 були поранені. Є постраждалі і серед цивільних», – йдеться в листі.

Прокопчук нагадав про пошкодження останньої лінії електропередач на Авдіївському коксохімічному заводі, через що місто залишилося без тепла, електроенергії і водопостачання.

«Ми наполягаємо на тому, щоб Росія взяла на себе відповідальність за виконання своїх зобов’язань і припинила свої агресивні дії в Авдіївській промисловій зоні і на Донбасі загалом. Режим припинення вогню і безпека вкрай необхідні для того, щоб забезпечити цивільне населення тим, чого воно найбільше потребує», – наголошується в листі.

Прокопчук додав, що влада України готова направити ремонтні бригади, як тільки буде досягнуте перемир’я.

Раніше голова Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський заявив про можливу евакуацію жителів Авдіївки, яка від 29 січня перебуває під постійними обстрілами бойовиків – з артилерії та інших видів зброї.

До початку бойових дій в Авдіївці жило близько 35 тисяч людей. Нині в Авдіївці залишилося, за даними влади, близько 16 тисяч людей, серед яких дві тисячі – діти.

30 січня в Авдіївці повідомили про знеструмлення Авдіївського коксохімічного заводу, внаслідок чого місто залишилося без електрики, має ускладнення з тепло- та водопостачанням.

Складна гуманітарна ситуація і в окупованій Ясинуватій, що навпроти Авдіївки по той бік лінії фронту. Через бойові дії на окупованих територіях теж гинуть чи зазнають поранень мирні мешканці.

Запеклі бої неподалік Авдіївки, що лежить біля лінії контакту, спалахнули рано-вранці в неділю. Сторони звинуватили одна одну у спричиненні цих боїв. Наступними годинами угруповання «ДНР», визнане в Україні терористичним, почало обстрілювати й саме місто. Відтоді обстріли міста практично не припиняються вже третій день.