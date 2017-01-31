Deutsche Bank оштрафований у справі про відмивання грошей в Росії

Представники влади США і Великобританії 30 січня оголосили, що оштрафували німецький банківський гігант Deutsche Bank на 625 мільйонів доларів у справі про відмивання грошей в Росії.

Банківські регулятори повідомили, що Deutsche Bank незаконно перемістив 10 мільярдів доларів із Росії з використанням так званих дзеркальних угод між відділеннями банку в Москві, Лондоні і Нью-Йорку між 2011 і 2015 роками. У цій справі також ведеться розслідування у Департаменті юстиції США.

Deutsche Bank погодився зі штрафом і визнав, що «схема могла сприяти витоку капіталу, ухиленню від сплати податків або іншим потенційно незаконним цілям» російських клієнтів.

Схема передбачала покупку клієнтами акцій в Москві в рублях і подальший продаж тих же акцій незабаром після цього через лондонську філію банку, повідомили регулятори.

«Шляхом конвертації рублів у долари через торги, які не мали ніякої помітної економічної мети, схема ставала засобом в рамках фінансової установи із досягнення неправомірних цілей», – зазначили представники влади, що регулюють банківську діяльність.