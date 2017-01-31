Жебрівський: є попередня інформація про режим тиші в Авдіївці з 12:00

За попередньою інформацією, від 12:00 в Авдіївці може бути встановлено режим тиші, після чого одразу розпочнуться роботи з відновлення енергопостачання міста, заявляє голова Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський.

«Станом на 11:40 бойовики продовжують обстрілювати Авдіївку з важкого озброєння. Режиму тиші все ще немає. Російська сторона не надала письмового підтвердження режиму припинення вогню. Є попередня інформація про настання режиму тиші о 12:00. Ремонтні бригади готові одразу розпочати роботи з відновлення ліній електропередач», – написав Жебрівський на свій сторінці у Facebook 31 січня.

Раніше він повідомляв, що Донецька обласна військово-цивільна адміністрації отримала через Спільний центр контролю та координації режиму припинення вогню на Донбасі (СЦКК) гарантії припинення обстрілів Авдіївки від 10:00 до 17:00 31 січня.

30 січня в Авдіївці, що останніми днями перебуває під сильними обстрілами спільних російсько-сепаратистських сил, повідомили про знеструмлення Авдіївського коксохімічного заводу, внаслідок чого місто залишилося без електрики, має ускладнення з тепло- та водопостачанням.

Складна гуманітарна ситуація і в окупованій Ясинуватій, що навпроти Авдіївки по той бік лінії фронту. Через бойові дії на окупованих територіях теж гинуть чи зазнають поранень мирні мешканці.

Запеклі бої неподалік Авдіївки, що лежить біля лінії контакту, спалахнули рано-вранці в неділю. Сторони звинуватили одна одну у спричиненні цих боїв. Наступними годинами угруповання «ДНР», визнане в Україні терористичним, почало обстрілювати й саме місто. Відтоді обстріли міста практично не припиняються вже третій день.