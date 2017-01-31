Сепаратисти заявляють про початок евакуації на шахті Засядька, де заблоковані 200 гірників

Біля контрольованого бойовиками Донецька на шахті імені Засядька, де під землею опинилися заблокованими близько 200 гірників, розпочалася евакуація.

Як повідомляють сепаратистські сайти, рятувальники дістали із знеструмленої шахти 112 гірників.

Підтримувані Росією бойовики заявляють, що шахта імені Засядька в Київському районі Донецька була знеструмлена сьогодні вранці в результаті артилерійського обстрілу з боку українських військових.

Також голова Незалежної профспілки гірників України Михайло Волинець на сторінці у Facebook повідомив, що заблокованими на шахті імені Засядька є 200 людей.

Запеклі бої неподалік Авдіївки, що лежить біля лінії контакту, спалахнули рано-вранці в неділю. Сторони звинуватили одна одну у спричиненні цих боїв. Згодом угруповання «ДНР», визнане в Україні терористичним, почало обстрілювати й саме місто. Відтоді обстріли міста практично не припиняються вже третій день. Унаслідок обстрілів Авдіївки від неділі, за даними українських військових, загинули 8 військових, десятки поранені, також поранені 5 мирних жителів.