Жебрівський: режиму тиші в Авдіївці все ще немає

Голова Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський заявляє, що режиму тиші в Авдіївці все ще немає.

Як повідомив він на своїй сторінці в twitter, з Авдіївки у Костянтинівку вивезли 4 важкохворих і людей з особливими потребами.

Раніше Жебрівський заявив, що,за попередньою інформацією, від 12:00 в Авдіївці може бути встановлено режим тиші, після чого одразу розпочнуться роботи з відновлення енергопостачання міста.

За його даними, станом на 11:40 бойовики продовжували обстрілювати Авдіївку з важкого озброєння, а російська сторона не надала письмового підтвердження режиму припинення вогню.

30 січня в Авдіївці, що останніми днями перебуває під сильними обстрілами підтримуваних Росією бойовиків, повідомили про знеструмлення Авдіївського коксохімічного заводу, внаслідок чого місто залишилося без електрики, має ускладнення з тепло- та водопостачанням.

Складна гуманітарна ситуація і в окупованій Ясинуватій, що навпроти Авдіївки по той бік лінії фронту. Через бойові дії на окупованих територіях теж гинуть чи зазнають поранень мирні мешканці.

Запеклі бої неподалік Авдіївки, що лежить біля лінії контакту, спалахнули рано-вранці в неділю. Сторони звинуватили одна одну у спричиненні цих боїв. Наступними годинами угруповання «ДНР», визнане в Україні терористичним, почало обстрілювати й саме місто. Відтоді обстріли міста практично не припиняються вже третій день. Унаслідок обстрілів Авдіївки від неділі, за даними української сторони, загинули 8 військових, десятки поранені, також поранені 5 мирних жителів.