СБУ: розслідується нецільове використання коштів, виділених на будівництво лікарні «Охматдит»

Служба безпеки України заявляє про відкриття кримінального провадження щодо привласнення та нецільового використання коштів, виділених на будівництво дитячої лікарні «Охматдит».

Як повідомляє прес-служба відомства, наразі вирішується питання щодо притягнення винних держслужбовців, керівників підрядних організацій та інших причетних осіб до відповідальності.

Напередодні суд зняв арешт із майже 60 мільйонів гривень, що були виділені на будівництво національної дитячої спеціалізованої лікарні «Охматдит».

У лютому 2016 року кошти були заарештовані, а у серпні того ж року Державна аудиторська служба підтвердила їх нецільове використання у рамках перевірки, ініційованої СБУ.

Національна дитяча спеціалізована лікарня «Охмадит» є багатопрофільним діагностично-лікувальним закладом, який надає спеціалізовану медичну допомогу дітям. Щорічно в стаціонарі на 620 лікарняних ліжках проходять лікування до 18 тисяч дітей, близько 20 тисяч отримують невідкладну допомогу в травматологічному пункті лікарні.

Із планами звести новий корпус «Охматдиту» держава виступила у 2011 році, відтоді будівництво двічі зупинялося. У липні минулого року уряд затвердив новий проект будівництва нового корпусу, загальна вартість якого – 3,2 мільярда гривень.