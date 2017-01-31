За минулу добу на Донбасі 3 військових загинули, 24 поранені і отримали травми – Мотузяник

За минулу добу внаслідок бойових дій на Донбасі 3 українських військовослужбовців загинули, 24 поранені і отримали травми, повідомив речник Міністерства оборони України з питань АТО Олександр Мотузяник.

Він уточнив, що 2 військовихзагинули в Авдіївці, один – в Опитному, поодному військовослужбовцю отримали поранення в Новозванівці, Луганському, Верхньоторецькому, Невельському, 20 військових – в Авдіївці.

Мотузяник повідомив, що найскладнішою залишається ситуація в авдіївській промзоні та на її флангах, також тривають потужні обстріли з боку бойовиків під Попасною та Маріуполем.

За його даними, минулої доби бойові дії на східній околиці Авдіївки тривали безперевно.

«Противник продовжив обстрілювати наші позиції з усіх можливих напрямків, зокрема південного (Спартак), південно-східного (Яковлівка), східного (Ясинувата), північно-східного (Крута Балка)», – сказав він.

Речник АТО повідомив, що підтримувані Росією бойовики застосовували, міномети, гармати, а також реактивну систему залпового вогню «Град», з якої стріляли з окупованого Донецька.

Запеклі бої неподалік Авдіївки, що лежить біля лінії контакту, спалахнули рано-вранці 29 січня. Сторони звинуватили одна одну у спричиненні цих боїв. Наступними годинами угруповання «ДНР», визнане в Україні терористичним, почало обстрілювати й саме місто. Відтоді обстріли міста практично не припиняються вже третій день.

Складна гуманітарна ситуація і в окупованій Ясинуватій, що навпроти Авдіївки по той бік лінії фронту. Через бойові дії на окупованих територіях теж гинуть чи зазнають поранень мирні мешканці.

Бойовики з угруповання «ДНР» звинувачують українських військових в обстрілах минулої доби населених пунктів – Широка Балка, Зайцеве, Ясинувата, Спартак, Яковлівка, Макіївка, Докучаєвськ, Старомихайлівка, Трудівське.

Крім того, за даними бойовиків, внаслідок обстрілу Київського району Донецька з боку ЗСУ сьогодні загинула мирна жителька, напередодні ввечері поранення отримали троє мирних жителів, які проживають на окупованих територіях Донеччини.