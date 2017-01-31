Червоний Хрест: працюємо над доставкою гуманітарної допомоги жителям Авдіївки

Міжнародний комітет Червоного Хреста заявляє про те, що працює над доставкою гуманітарної допомоги жителям Авдіївки.

«Авдіївка: 18 градусів морозу, у жителів немає води, світла, опалення. Ми працюємо над доставкою людям необхідної допомоги. Снаряди пошкодили житлові будинки й необхідну інфраструктуру. Обстріли тривають, люди втрачають надію», – повідомляє МКЧХ у twitter.

У Міжнародному комітеті Червоного Хреста наголошують, що потрібно забезпечити безпеку цивільних осіб, цього мають дотримуватись усі сторони конфлікту.

Запеклі бої неподалік Авдіївки, що лежить біля лінії контакту, спалахнули рано-вранці 29 січня. Сторони звинуватили одна одну у спричиненні цих боїв. Наступними годинами угруповання «ДНР», визнане в Україні терористичним, почало обстрілювати й саме місто. Відтоді обстріли міста практично не припиняються вже третій день.За даними української сторони, внаслідок обстрілів Авдіївки від неділі загинули шість військових, п’ятеро місцевих жителів поранені.

Складна гуманітарна ситуація і в окупованій Ясинуватій, що навпроти Авдіївки по той бік лінії фронту. Через бойові дії на окупованих територіях теж гинуть чи зазнають поранень мирні мешканці.