Жебрівський: обстріли Авдіївки продовжуються, одна людина поранена

Голова Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський заявляє, що обстріли Авдіївки продовжуються, одна людина поранена.

«Станом на 12:45 режиму тиші все ще нема. Російські бойовики продовжують обстріл. В Авдіївці є один поранений серед місцевих мешканців», – написав він на своїй сторінці в Facebook.

Він також зазначив, що рішення про повномасштабну евакуацію не ухвалили, але вивозять із Авдіївки людей з особливими потребами у Костянинівку і Білецьке, також вивезли із місцевої лікарні важкохворих у Костянтинівську лікарню.

Раніше Жебрівський заявив, що, за попередньою інформацією, від 12:00 в Авдіївці може бути встановлено режим тиші, після чого одразу розпочнуться роботи з відновлення енергопостачання міста.

Водночас кореспонденту Радіо Свобода в ДСНС Донецької області заявили, що рішення про евакуацію місцевого населення не ухвалювали, проте готові до евакуації близько 12 тисяч жителів.

Крім того, наразі в Авдіївці працюють 11 пунктів обігріву.

Запеклі бої неподалік Авдіївки, що лежить біля лінії контакту, спалахнули рано-вранці 29 січня. Сторони звинуватили одна одну у спричиненні цих боїв. Наступними годинами угруповання «ДНР», визнане в Україні терористичним, почало обстрілювати й саме місто. Відтоді обстріли міста практично не припиняються вже третій день.За даними української сторони, внаслідок обстрілів Авдіївки від неділі загинули шість військових, п’ятеро місцевих жителів поранені.

Складна гуманітарна ситуація і в окупованій Ясинуватій, що навпроти Авдіївки по той бік лінії фронту. Через бойові дії на окупованих територіях теж гинуть чи зазнають поранень мирні мешканці.