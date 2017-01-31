Суд відправив Іштвана Цапа під домашній арешт і відсторонив від посади

Ужгородський міськрайонний суд обрав першому заступнику мера Ужгорода Іштвану Цапу запобіжний засіб у вигляді домашнього арешту.

Як повідомляє кореспондент Радіо Свобода, суд заборонивчиновнику залишати власне помешкання з 20:00 вечора до 8:00 ранку. Суд наклав ще кілька обмежень на Іштвана Цапа, зокрема, не спілкуватися з іншим підозрюваними та вчасно з’являтися на виклик суду і прокуратури.

Суд також задовольнив клопотання прокуратури Закарпатської області та відсторонив першого заступника мера Ужгорода Іштвана Цапа від виконання обов’язків терміном на два місяці. Сторона обвинувачення в обґрунтуванні своєї позиції вказала на те, що, перебуваючи на посаді, Іштван Цап може впливати на свідків, які ще не давали показань та чинити інші дії, аби уникнути відповідальності, оскільки посада першого заступника суспільно важлива.

Сам підозрюваний Іштван Цап назвав звинувачення прокуратури безпідставними, і такими, які не мають доказів.

Рішення суду про відсторонення від виконання обов’язків чиновник прокоментував так: «Навіть якби суд відхилив це клопотання для чистоти процесу, це рішення ухвалили б в межах керівництва Ужгородської міської ради. Жодного з доказів цієї історії немає, прокурором не було озвучено протокол ідентифікації грошових кошів, які у мене не вилучені, яких я не торкався. Все базується поки що на показах заявника», – сказав Іштван Цап.

Щодо домашнього арешту, то чиновник подавати апеляцію поки не планує, але остаточно вирішить після спілкування з адвокатами.

25 січня заступник прокурора Закарпатської області Андрій Манькут заявив, що працівники прокуратури спільно зі співробітниками спецпідрозділу «К» обласного управління СБУ викрили корупційну схему одержання неправомірної вигоди посадовцями Ужгородської міськради.

За даними силовиків, хабарі посадовці отримували за сприяння у позитивному вирішенні земельних питань, які виносилися на сесії ради. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження щодо «одержання неправомірної вигоди службовою особою», затримали посередника під час одержання частини хабара у сумі 20 тисяч гривень, проводились обшуки у приміщенні Ужгородської міськради.