Вісім держав ЄС закликають до тіснішої співпраці зі США в питанні українських реформ

Вісім держав-членів Європейського союзу закликають до розширення співпраці між США і ЄС для просування реформ в Україні. Про це йдеться в документі, який має в своєму розпорядженні Радіо Свобода.

Такий план з’явився на тлі поширення в Європі занепокоєння щодо того, що адміністрація нового президента США Дональда Трампа посилюватиме співпрацю з Росією, зменшуватиме підтримку України і послабить вплив Євросоюзу.

Документ, який будуть обговорювати міністри на засіданні Ради ЄС із закордонних справ 6 лютого, ініційований Данією, Швецією, Польщею, Великобританією, Фінляндією, Естонією, Латвією і Литвою.

«Україна має потенціал стати прикладом для регіону», але це потребуватиме «довгострокових політичних зобов’язань і рішень, а також міжнародної підтримки», йдеться в документі.

Крім того, автори заяви стверджують, що «ЄС і США мають спільну зацікавленість у підтримці українських реформ». «Ми вважаємо, що можна було б зробити більше, щоб поділитися аналізом і координувати зусилля з проведення реформ зі Сполученими Штатами», – йдеться в документі.

Зокрема, йдеться про те, що ЄС і США повинні вивчити можливості співпраці щодо реформування української митниці для «підвищення рівня дотримання, ефективності й передбачуваності в інтересах торгівлі й розвитку приватного сектора».

Західні уряди й аналітики вважають, що швидкі і ретельні реформи в Україні приведуть до скорочення впливу Росії, яка незаконно анексувала Крим у березні 2014 року і підтримує сепаратистів у війні, внаслідок якої від квітня 2014 року загинули близько 10 тисяч людей.