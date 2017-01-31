Цеголко: в Авдіївці є ознаки припинення вогню, але обстріли авдіївської промзони тривають

Речник українського президента Святослав Цеголко заявляє, що на Донеччині в Авдіївці є перші ознаки припинення вогню, проте обстріли авдіївської промзони продовжуються.

«За даними Генштабу, тиша зберігається лише на Ясинуватському напрямку від Авдіївки, але в районі промзони російськи бойовики продовжують обстріли», – написав він на своїй сторінці в Facebook.

Цеголко зазначив, що припинення обстрілів є головною умовою для початку ремонтних робіт.

Як повідомив Цеголко, також глава Донецької військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський доповів президентові України Петрові Порошенку, що Центральна міська лікарня Авдіївки забезпечена автономними засобами електроживлення і працює в штатному режимі.

«В Авдіївці вже організовані 11 пунктів обігріву. За дорученням Президента намети і польові кухні містянам надали також військові. Мешканці забезпечуються гарячим харчуванням», – додав Цеголко.

Раніше Жебрівський заявив, що, за попередньою інформацією, від 12:00 в Авдіївці може бути встановлено режим тиші, після чого одразу розпочнуться роботи з відновлення енергопостачання міста.

Запеклі бої неподалік Авдіївки, що лежить біля лінії контакту, спалахнули рано-вранці 29 січня. Сторони звинуватили одна одну у спричиненні цих боїв. Наступними годинами угруповання «ДНР», визнане в Україні терористичним, почало обстрілювати й саме місто. Відтоді обстріли міста практично не припиняються вже третій день.За даними української сторони, внаслідок обстрілів Авдіївки від неділі загинули шість військових, п’ятеро місцевих жителів поранені.

Складна гуманітарна ситуація і в окупованій Ясинуватій, що навпроти Авдіївки по той бік лінії фронту. Через бойові дії на окупованих територіях теж гинуть чи зазнають поранень мирні мешканці. Сепаратисти заявляють, що внаслідок обстрілу Київського району Донецька з боку ЗСУ сьогодні загинула мирна жителька.