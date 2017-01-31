Сепаратисти заявляють про завершення евакуації на шахті імені Засядька

Біля контрольованого бойовиками Донецька на шахті імені Засядька завершилася евакуація, повідомляють сепаратистські сайти.

Підтримувані Росією бойовики раніше заявили, що шахта імені Засядька в Київському районі Донецька була знеструмлена сьогодні вранці в результаті артилерійського обстрілу з боку українських військових, внаслідок знеструмлення під землею опинилися заблокованими близько 200 гірників.

Цих заяв сепаратистів українська сторона не коментувала.

Вранці 29 січня розпочали запеклі бої неподалік Авдіївки. Сторони конфлікту звинуватили одна одну у спричиненні цих боїв.Українська сторона заявила, що бойовики розпочали обстрілювати і саме місто. Унаслідок обстрілів Авдіївки від неділі, за останніми даними української сторони, загинули 6 військових, десятки поранені, також поранені 5 мирних жителів.

Натомість бойовики звинувачують українських військових в обстрілах низки населених пунктів, зокрема, за словами сепаратистів, внаслідок обстрілу Київського району Донецька з боку ЗСУ сьогодні загинула мирна жителька. Напередодні ввечері бойовики повідомляли, що поранення отримали троє мирних жителя, які проживають на окупованих територіях Донеччини.