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31 січня 2017, Київ 16:15
Новини | Політика

У Раді Європи стурбовані гуманітарною ситуацією на Донбасі і закликають зупинити бої

Генеральний секретар Ради Європи Турбйорн Яґланд закликав сторони конфлікту на Донбасі дотримуватися режиму припинення вогню

Генеральний секретар Ради Європи Турбйорн Яґланд закликав сторони конфлікту на Донбасі дотримуватися режиму припинення вогню

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Генеральний секретар Ради Європи Турбйорн Яґланд висловлює занепокоєння посиленням боїв у зоні збройного конфлікту на сході України, впливом цього на гуманітарну ситуацію і закликає сторони припинити бої.

«Я глибоко стурбований новинами на Донбасі і повідомленнями про важкі бої, які призводять до загибелі людей і погіршення гуманітарної ситуації, що впливає на значну кількість цивільних людей, зокрема дітей. Ми особливо стурбовані гуманітарною ситуацією в містах Донбасу, зокрема в Авдіївці. Закликаю всі сторони негайно припинити бойові дії і дотримуватися режиму припинення вогню, як це визначено Мінськими угодами», – йдеться в заяві генсекретаря.

Запеклі бої неподалік Авдіївки, що лежить біля лінії контакту, спалахнули рано-вранці 29 січня. Сторони звинуватили одна одну у спричиненні цих боїв. Наступними годинами угруповання «ДНР», визнане в Україні терористичним, почало обстрілювати й саме місто. Відтоді обстріли міста практично не припиняються вже третій день. За даними української сторони, внаслідок обстрілів Авдіївки від неділі загинули шість військових, п’ятеро цивільних жителів поранені.

Складна гуманітарна ситуація і в окупованій Ясинуватій, що навпроти Авдіївки по той бік лінії фронту. Через бойові дії на окупованих територіях теж гинуть чи зазнають поранень мирні мешканці.

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