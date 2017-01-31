У Раді Європи стурбовані гуманітарною ситуацією на Донбасі і закликають зупинити бої

Генеральний секретар Ради Європи Турбйорн Яґланд висловлює занепокоєння посиленням боїв у зоні збройного конфлікту на сході України, впливом цього на гуманітарну ситуацію і закликає сторони припинити бої.

«Я глибоко стурбований новинами на Донбасі і повідомленнями про важкі бої, які призводять до загибелі людей і погіршення гуманітарної ситуації, що впливає на значну кількість цивільних людей, зокрема дітей. Ми особливо стурбовані гуманітарною ситуацією в містах Донбасу, зокрема в Авдіївці. Закликаю всі сторони негайно припинити бойові дії і дотримуватися режиму припинення вогню, як це визначено Мінськими угодами», – йдеться в заяві генсекретаря.

Запеклі бої неподалік Авдіївки, що лежить біля лінії контакту, спалахнули рано-вранці 29 січня. Сторони звинуватили одна одну у спричиненні цих боїв. Наступними годинами угруповання «ДНР», визнане в Україні терористичним, почало обстрілювати й саме місто. Відтоді обстріли міста практично не припиняються вже третій день. За даними української сторони, внаслідок обстрілів Авдіївки від неділі загинули шість військових, п’ятеро цивільних жителів поранені.

Складна гуманітарна ситуація і в окупованій Ясинуватій, що навпроти Авдіївки по той бік лінії фронту. Через бойові дії на окупованих територіях теж гинуть чи зазнають поранень мирні мешканці.