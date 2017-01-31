Жебрівський: обстріли Авдіївки не припиняються, сьогодні не зможуть відновити енергопостачання

Голова Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський заявляє, що обстріли Авдіївки не припиняються.

Як написав він на своїй сторінці в Facebook, письмового підтвердження припинення вогню у зоні ремонтних робіт російська сторона в СЦКК так і не надала, сьогодні ремонтні бригади вже не зможуть вийти на місце розриву лінії електропостачання.

«Рятує те, що Авдіївський Коксохім зумів підняти температуру теплоносія в тепломережі до 44 градусів. На підсилення Авдіївці прибуло 4 карети швидкої допомоги із Костянтинівки», – додав він.

Перед цим речник українського президента Святослав Цеголко заявив, що режим тиші зберігається лише на Ясинуватському напрямку від Авдіївки, але в районі авдіївської промзони обстріли тривають.

Раніше Жебрівський заявив, що, за попередньою інформацією, від 12:00 в Авдіївці може бути встановлено режим тиші, після чого одразу розпочнуться роботи з відновлення енергопостачання міста.

Вранці 29 січня розпочали запеклі бої неподалік Авдіївки. Сторони конфлікту звинуватили одна одну у спричиненні цих боїв. Українська сторона заявила, що бойовики розпочали обстрілювати і саме місто. Унаслідок обстрілів Авдіївки від неділі, за останніми даними української сторони, загинули 6 військових, десятки поранені, також поранені 5 мирних жителів.

Складна гуманітарна ситуація і в окупованій Ясинуватій, що навпроти Авдіївки по той бік лінії фронту. Через бойові дії на окупованих територіях теж гинуть чи зазнають поранень мирні мешканці.

Бойовики звинувачують українських військових в обстрілах низки населених пунктів, зокрема, за словами сепаратистів, внаслідок обстрілу Київського району Донецька з боку ЗСУ сьогодні загинула мирна жителька. Напередодні ввечері бойовики повідомляли, що поранення отримали троє мирних жителя, які проживають на окупованих територіях Донеччини.