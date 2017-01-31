Києву вручили символічний ключ від «Євробачення», відбулося жеребкування

Меру Києва вручили символічний «ключ» від «Євробачення». Відтепер Київ офіційно став господарем пісенного конкурсу.

«Ключ» передала президент міської ради Стокгольма – минулорічного міста-господаря – Єва-Луїза Ерландссон Слорак.

«Київ готовий перейняти цю естафету. У травні наше місто буде столицею музики в Європі. Ми дуже раді з цієї нагоди. І дозвольте нагадати вам, що музика об’єднує людей, міста країни і континенти. І це є для України, для Києва – дуже важливо», – сказав під час церемонії Віталій Кличко.

За словами мера міста, протягом двох тижнів проведення конкурсу в Києві очікують близько 20 тисяч гостей.

Крім того, 31 січня в колонній залі КМДА відбулося жеребкування країн-учасниць. За його результатами визначили, хто братиме участь у першому, а хто – у другому півфіналі.

Шість країн – представники «Великої п’ятірки» і країна-господар – стали автоматичними фіналістами конкурсу. Одразу до фіналу пройшли: Франція, Німеччина, Італія, Іспанія, Великобританія та Україна.

Організатори конкурсу також повідомили, що продаж квитків на Євробачення стартує наступного тижня. Їхня вартість матиме широкий діапазон.

«Євробачення-2017» триватиме у Києві у травні, фінал запланований на 13 травня. Конкурс триватиме на території Міжнародного виставкового центру, що на лівому березі Дніпра.

Україну визначили місцем проведення «Євробачення-2017» після перемоги Джамали у травні минулого року в Швеції.