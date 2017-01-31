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31 січня 2017, Київ 17:45
Новини | Суспільство

Києву вручили символічний ключ від «Євробачення», відбулося жеребкування

Президент міської ради Стокгольма Єва-Луїза Ерландссон Слорак передала символічний ключ від «Євробачення» мерові Києва Віталієві Кличку, 31 січня 2017 року

Президент міської ради Стокгольма Єва-Луїза Ерландссон Слорак передала символічний ключ від «Євробачення» мерові Києва Віталієві Кличку, 31 січня 2017 року

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Меру Києва вручили символічний «ключ» від «Євробачення». Відтепер Київ офіційно став господарем пісенного конкурсу.

«Ключ» передала президент міської ради Стокгольма – минулорічного міста-господаря – Єва-Луїза Ерландссон Слорак.

«Київ готовий перейняти цю естафету. У травні наше місто буде столицею музики в Європі. Ми дуже раді з цієї нагоди. І дозвольте нагадати вам, що музика об’єднує людей, міста країни і континенти. І це є для України, для Києва – дуже важливо», – сказав під час церемонії Віталій Кличко.

Києву вручили символічний ключ від Євробачення, відбулося жеребкування (відео)
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За словами мера міста, протягом двох тижнів проведення конкурсу в Києві очікують близько 20 тисяч гостей.

Крім того, 31 січня в колонній залі КМДА відбулося жеребкування країн-учасниць. За його результатами визначили, хто братиме участь у першому, а хто – у другому півфіналі.

Шість країн – представники «Великої п’ятірки» і країна-господар – стали автоматичними фіналістами конкурсу. Одразу до фіналу пройшли: Франція, Німеччина, Італія, Іспанія, Великобританія та Україна.

Організатори конкурсу також повідомили, що продаж квитків на Євробачення стартує наступного тижня. Їхня вартість матиме широкий діапазон.

«Євробачення-2017» триватиме у Києві у травні, фінал запланований на 13 травня. Конкурс триватиме на території Міжнародного виставкового центру, що на лівому березі Дніпра.

Україну визначили місцем проведення «Євробачення-2017» після перемоги Джамали у травні минулого року в Швеції.

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