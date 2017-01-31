Аксьонов визнав в суді, що в 2014 році в Криму готувалися до силового протистояння – Полозов

Адвокат Микола Полозов заявив, що під час судового засідання у справі Ахтема Чийгоза нинішній російський глава Криму Сергій Аксьонов зізнався у підготовці до силового протистояння під час мітингу біля Верховної Ради Криму 26 лютого 2014 року. Про це 31 січні повідомляє кореспондент Радіо Свобода.

За словами адвоката, «в першій половині засідання (у справі заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу Ахтема Чийгоза – ред.) Сергій Аксьонов зізнався в тому, що він був організатором «народного ополчення», незареєстрованої воєнізованої організації.

«Аксьонов заявив про те, що вже за три дні (з 23 лютого, коли створили ополчення, до 26 лютого) була здійснена закупівля кількох сотень бронежилетів, касок і щитів. Багато учасників «народного ополчення» мали цивільну зброю. Це свідчить про те, що щонайменше до якогось силового повороту подій партія «Русское единство» і особисто Аксьонов готувалися», – заявив Полозов.

Адвокат також повдіомив, що Аксьонов не зміг нічого повідомити про роль Чийгоза в організації масових заворушень на мітингу 26 лютого 2014 року.

31 січня у засіданні у справі заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу Ахтема Чийгозав взяв участь як свідок призначений главою анексованого Криму Сергій Аксьонов.

Ахтема Чийгоза затримали в січні 2015 року за участь в мітингу на підтримку територіальної цілісності України перед будівлею Верховної Ради Криму 26 лютого 2014 року. Тоді мітингувальникам протистояли проросійські активісти, в тому числі, з партії «Русское единство».

Справу Чийгоза російський суд розглядає в рамках «справи 26 лютого» після того, як 20 липня суд на закритому засіданні розділив цю справу на дві: окремо – щодо заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу Ахтема Чийгоза, і окремо – щодо інших фігурантів процесу – Алі Асанова і Мустафи Дегерменджі.

Раніше кримський суд залишив Чийгоза під арештом до 8 квітня.