Столтенберґ: НАТО і США хочуть діалогу з Росією «з позиції сили»

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ заявляє, що альянс і нова адміністрація США погодилися щодо необхідності діалогу з Росією «з позиції сили».

Як повідомив Столтенберґ 31 січня, у телефонній розмові із президентом США Дональдом Трампом і міністром оборони Джеймсом Маттісом сторони заявили, що «США залишається відданим НАТО і трансатлантичному зв’язку».

«Повідомлення від нової адміністрації полягає в тому, що вони також хочуть діалогу з Росією, але з позиції сили», – додав він.

Відносини між НАТО і Росією погіршилися до рівня, якого не було з часів Холодної війни, на тлі незаконної анексії Москвою Криму в 2014 році, підтримки, яку Росія надає бойовикам на схожі України, та участі Росії в сирійському конфлікті.

Трамп, який вступив на посаду президента США 20 січня, раніше закликав до поліпшення відносин з Росією, і викликав стурбованість Європи своєю критикою НАТО і схваленням планів Великобританії вийти з ЄС. Трамп назвав НАТО «застаріли», але також сказав, альянс, як і раніше, є «дуже важливим» для нього.