Штаб: кілька разів просили про перемир’я, але обстріли в Авдіївці тривають

У штабі АТО заявляють, що українська сторона вже кілька разів просила про перемир’я, проте обстріли в Авдіївці продовжуються.

«Стріляли і зараз стріляють по Авдіївці. Вже не один раз запрошували перемир’я», – сказав в коментарі Радіо Свобода Леонід Матюхін.

В Донецькій військово-цивільній адміністрації також повідомляють, що станом на 16:00 обстріли Авдіївки з боку проросійських бойовиків не припиняються.

В адміністрації зазначають, що ремонтні бригади не змогли вийти на місце розриву лінії електропостачання.

Раніше керівник Донецької обласної ВЦА Павло Жебрівський заявив, що, за попередньою інформацією, від 12:00 в Авдіївці може бути встановлено режим тиші, після чого одразу розпочнуться роботи з відновлення енергопостачання міста.

Вранці 29 січня розпочали запеклі бої неподалік Авдіївки. Сторони конфлікту звинуватили одна одну у спричиненні цих боїв. Українська сторона заявила, що бойовики розпочали обстрілювати і саме місто. Унаслідок обстрілів Авдіївки від неділі, за останніми даними української сторони, загинули 6 військових, десятки поранені, також поранені 5 мирних жителів.

Складна гуманітарна ситуація і в окупованій Ясинуватій, що навпроти Авдіївки по той бік лінії фронту. Через бойові дії на окупованих територіях теж гинуть чи зазнають поранень мирні мешканці.

Бойовики звинувачують українських військових в обстрілах низки населених пунктів, зокрема, за словами сепаратистів, внаслідок обстрілу Київського району Донецька з боку ЗСУ сьогодні загинула мирна жителька. Напередодні ввечері бойовики повідомляли, що поранення отримали троє мирних жителя, які проживають на окупованих територіях Донеччини.