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31 січня 2017, Київ 17:45
Новини | Події

Порошенко доручив Єлісеєву порушити питання ситуації біля Авдіївки у Раді безпеки ООН

Петро Порошенко

Петро Порошенко

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Президент України Петро Порошенко доручив заступнику глави Адміністрації президента Костянтину Єлісеєву негайно винести питання загострення ситуації біля Авдіївки на розгляд Ради безпеки ООН.

«Сьогодні ми чекаємо відповідних заяв з боку наших міжнародних партнерів», – сказав під час наради з силовиками Порошенко, якого цитує прес-служба Адміністрації президента.

За повідомленням, українська сторона звернулась до ОБСЄ, надані відповідні вказівки українським представникам у СЦКК, також дано завдання сьогодні організувати переговори у складі Тристоронньої контактної групи.

Поінформовані про загострення ситуації партнери у США, Європейському Союзі, НАТО, додають в Адміністрації президента.

Вранці 29 січня розпочали запеклі бої неподалік Авдіївки. Сторони конфлікту звинуватили одна одну у спричиненні цих боїв. Українська сторона заявила, що бойовики розпочали обстрілювати і саме місто. Унаслідок обстрілів Авдіївки від неділі, за останніми даними української сторони, загинули 6 військових, десятки поранені, також поранені 5 мирних жителів.

Складна гуманітарна ситуація і в окупованій Ясинуватій, що навпроти Авдіївки по той бік лінії фронту. Через бойові дії на окупованих територіях теж гинуть чи зазнають поранень мирні мешканці.

Бойовики звинувачують українських військових в обстрілах низки населених пунктів, зокрема, за словами сепаратистів, внаслідок обстрілу Київського району Донецька з боку ЗСУ сьогодні загинула мирна жителька. Напередодні ввечері бойовики повідомляли, що поранення отримали троє мирних жителя, які проживають на окупованих територіях Донеччини.

Контактна група з врегулювання ситуації на Донбасі неодноразово оголошувала режим тиші на сході України, проте обстріли тривають, а сторони конфлікту звинувачують одна одну в порушенні перемир'я.

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