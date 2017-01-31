Порошенко доручив Єлісеєву порушити питання ситуації біля Авдіївки у Раді безпеки ООН

Президент України Петро Порошенко доручив заступнику глави Адміністрації президента Костянтину Єлісеєву негайно винести питання загострення ситуації біля Авдіївки на розгляд Ради безпеки ООН.

«Сьогодні ми чекаємо відповідних заяв з боку наших міжнародних партнерів», – сказав під час наради з силовиками Порошенко, якого цитує прес-служба Адміністрації президента.

За повідомленням, українська сторона звернулась до ОБСЄ, надані відповідні вказівки українським представникам у СЦКК, також дано завдання сьогодні організувати переговори у складі Тристоронньої контактної групи.

Поінформовані про загострення ситуації партнери у США, Європейському Союзі, НАТО, додають в Адміністрації президента.

Вранці 29 січня розпочали запеклі бої неподалік Авдіївки. Сторони конфлікту звинуватили одна одну у спричиненні цих боїв. Українська сторона заявила, що бойовики розпочали обстрілювати і саме місто. Унаслідок обстрілів Авдіївки від неділі, за останніми даними української сторони, загинули 6 військових, десятки поранені, також поранені 5 мирних жителів.

Складна гуманітарна ситуація і в окупованій Ясинуватій, що навпроти Авдіївки по той бік лінії фронту. Через бойові дії на окупованих територіях теж гинуть чи зазнають поранень мирні мешканці.

Бойовики звинувачують українських військових в обстрілах низки населених пунктів, зокрема, за словами сепаратистів, внаслідок обстрілу Київського району Донецька з боку ЗСУ сьогодні загинула мирна жителька. Напередодні ввечері бойовики повідомляли, що поранення отримали троє мирних жителя, які проживають на окупованих територіях Донеччини.

Контактна група з врегулювання ситуації на Донбасі неодноразово оголошувала режим тиші на сході України, проте обстріли тривають, а сторони конфлікту звинувачують одна одну в порушенні перемир'я.