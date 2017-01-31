Туск: «тривожні заяви» адміністрації Трампа загрожують ЄС

Президент Європейської ради Дональд Туск заявляє, що «тривожні заяви» адміністрації президента США Дональда Трампа є складовою зовнішньої загрози, з якими стикається Європейський союз.

У листі до лідерів і урядів країн ЄС, опублікованому 31 січня, перед самітом 3 лютого, Туск закликав до єдності у подоланні викликів, які, за його словами, «більш серйозні ніж будь-коли раніше» в історії блоку.

Дональд Туск назвав три найсерйозніші виклики, один з яких зовнішній, «пов’язаний з новою геополітичною ситуацією у світі та у середині Європи».

Він зазначив, що «посилення напористості Китаю, російська агресивна політика щодо України і її сусідів, війни, терор на Близькому Сході і в Африці, радикальний іслам, який відіграє все більшу роль, а також тривожні заяви адміністрації президента США роблять наше майбутнє надзвичайно непередбачуваним».

«Вперше у нашій історії, в умовах багатополярного зовнішнього світу, все більше стає відкритої антиєвропейськості чи євроскептицизму», – мовиться у листі Туска.

«Зокрема, зміни у Вашингтоні ставлять ЄС у складну життєву ситуацію», – зазначає Дональд Туск.

«Ми не можемо здатися тим, хто хоче послабити чи анулювання трансатлантичні зв’язки, без яких глобальний порядок і мир не можуть вижити. Ми маємо нагадати нашим американським друзям свій девіз: об’єднані – ми вистоїмо, розділені – впадемо», – наголосив Туск.

Минулого тижня президент США Дональд Трамп заявив, що говорити про скасування санкцій проти Росії занадто рано, але він сподівається на «чудові відносини» з Москвою.