Порошенко: військові відповідають на вогонь сепаратистів, але не стріляють по житлових кварталах

Президент України Петро Порошенко заявляє, що українські військовослужбовці біля Авдіївки не мають заборони на вогонь у відповідь, але вони не завдають ударів по артилерійських розрахунках бойовиків, розміщених у житлових кварталах населених пунктів.

«Я хотів би насамперед заспокоїти…Наші військовослужбовці 72-ї бригади та інших підрозділів блискуче захищають позиції, ніякого наказу у них не відповідати на нищівний вогонь немає, і вони мають усі можливості захищати себе», – сказав під час наради з силовиками Порошенко, повідомляє прес-служба Адміністрації президента.

При цьому він наголосив, що «українські військові не відповідають вогнем, коли проросійські бойовики розміщують артилерійські системи, танки і системи залпового вогню безпосередньо в житлових кварталах Донецька та Ясинуватої».

Раніше жителі з різних районів Донецька повідомили проекту Радіо Свобода, Радіо Донбас.Реалії, що підтримувані Росією бойовики 30 січня вели вогонь з житлових кварталів Донецька.

Вранці 29 січня розпочали запеклі бої неподалік Авдіївки. Сторони конфлікту звинуватили одна одну у спричиненні цих боїв. Українська сторона заявила, що бойовики розпочали обстрілювати і саме місто. Унаслідок обстрілів Авдіївки від неділі, за останніми даними української сторони, загинули 6 військових, десятки поранені, також поранені 5 мирних жителів.

Складна гуманітарна ситуація і в окупованій Ясинуватій, що навпроти Авдіївки по той бік лінії фронту. Через бойові дії на окупованих територіях теж гинуть чи зазнають поранень мирні мешканці.

Бойовики звинувачують українських військових в обстрілах низки населених пунктів, зокрема, за словами сепаратистів, внаслідок обстрілу Київського району Донецька з боку ЗСУ сьогодні загинула мирна жителька. Напередодні ввечері бойовики повідомляли, що поранення отримали троє мирних жителя, які проживають на окупованих територіях Донеччини.

Контактна група зі врегулювання ситуації на Донбасі неодноразово оголошувала режим тиші на сході України, проте обстріли тривають, а сторони конфлікту звинувачують одна одну в порушенні перемир’я.