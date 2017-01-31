На Авдіївському коксохімі вдається підтримувати мінімальне виробництво – директор

Генеральний директор Авдіївського коксохімічного заводу Муса Магомедов назвав ситуацію довкола міста «стабільно важкою». Водночас, як заявив він в ефірі Радіо Свобода, Авдіївка з теплом, а завод продовжує випускати продукцію.

«Ми зараз на самостійній генерації – виробляємо близько 5 МВт. Цього вистачає, щоб забезпечити мінімальне виробництво. Частина заводу виведена в консервацію. Продовжуємо працювати і виробляти кокс, щоправда, в три рази менше, ніж до обстрілів», – зазначив Муса Магомедов в ефірі Радіо Свобода.

Допомагають заводу інші металургійні підприємства України. «Як тільки стало важко, першими до нас звернулися металурги. Чекаємо від них продукти, генератори. Дзвонять запитують, чим допомогти», – розповів Магомедов.

Ні електрики, ні води в місті зараз немає. За його даними, близько двох тисяч жителів уже виїхали з міста.

«Хтось вивозить сім’ї, вивозить родини. Ми дали сьогодні автобус вивезти дітей у Святогірськ. Поки що централізованої евакуації не було і сподіваємося, що вдасться її уникнути», – додав директор заводу.

Влада Донеччини ще вранці 31 січня заявила, що готує евакуацію близько 12 тисяч жителів Авдіївки. Для цього підготували 80 автобусів і два приміські електропоїзди. Перших чотирьох людей з інвалідністю вже вивезли. Втім, до масової евакуації справа не дійшла через те, що режим тиші так і не запрацював.

Бої в Авдіївці спалахнули рано-вранці 29 січня і тривають уже третю добу. Сторони звинувачують одна одну.

30 січня в Авдіївці повідомили про знеструмлення Авдіївського коксохімічного заводу – головного підприємства міста – внаслідок чого тепер місто залишилося без електрики, тепла й води.