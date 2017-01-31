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31 січня 2017, Київ 19:14
Новини | Події

Київ відправив Росії ноту протесту через спроби церкви забрати частину об’єктів «Херсонеса»

Заповідник «Херсонес Таврійський», архівне фото

Заповідник «Херсонес Таврійський», архівне фото

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Міністерство закордонних справ України надіслало ноту протесту МЗС Росії у зв’язку зі спробами Кримської і Сімферопольської єпархії відібрати частину заповідника «Херсонес Таврійський» в анексованомуКриму.

Як повідомляє прес-служба відомства, перебуваючи в списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, «стародавнє місто Херсонес Таврійський та його хора вимагає особливого режиму захисту, передбаченого положеннями Конвенції ЮНЕСКО про охорону всесвітньої культурної і природної спадщини 1972 року, що стороною якої є Росії».

МЗС України наголошує, що будь-яке втручання у цілісність об’єктівкультурної спадщини, що перебувають на тимчасово окупованій території Криму, розцінюватимуться Києвом як порушення Росією своїх обов’язків як держави-окупанта.

Напередодні Московський патріархат в особі протоієрея Кримської і Сімферопольської єпархії Сергія Халюти висунув претензії на 24 об’єкти музею-заповідника «Херсонес Таврійський». За словами директора «Херсонеса» Світлани Мельникової, передача в користування церкви об’єктів заповідника «завдасть йому величезних збитків»

Сімферопольська і Кримська єпархія у 2016 році направляли запит у «Росмайно» про передачу об’єктів заповідника в безоплатне користування. Тоді запит відхилили, пославшись на те, що перелік документів був неповний.

Заповідник «Херсонес Таврійський» входить у список українських об’єктів Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Після незаконної анексії Криму Росією в 2014 році організація не проводить моніторинг збереження цінностей музею-заповідника.

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